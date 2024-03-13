Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці без альтернативи застави

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід - він проведе під вартою ще два місяці.
Про це повідомляє "Суспільне".
Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави.
Сам нардеп зазначив, що вже шість місяців перебуває під вартою і просив це рішення скасувати. Він додав, що не просив про заставу.
"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще мабуть у 30 роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю що є посягання на мої конституційні права з точки зору свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата. Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним", - сказав Шуфрич.
Він стверджує, що у його діях нема складу інкримінованих йому злочинів.
"Моя інформаційна діяльність в цілому трактується як ІПСО. Мені інкримінується, що я фінансував повалення конституційного ладу і фінансував зміну кордонів і територіальної цілісності нібито даючи вказівки на укладання господарського договору на охорону майна, яке на той час належало одному з членів нашої родини і він був виключно охоронним. І встановили, що цей договір уклади без дозволу і згоди власників. Цей договір діяв 1,5 місяця і був скасований", - сказав Шуфрич.
За його словами, такі дії не можуть кваліфікуватися як злочин, бо господарські відносини зі структурами держави агресора або її офіційними адміністраціями стали злочином з березня 2022 року, а договір було укладено у 2026 році.
Справа Шуфрича
- У 2019 році Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".
- Восени 2023 року Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. Під час обшуків у нього виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени тощо. Такод повідомлялося, що завербований ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича.
- Перебуваючи у СІЗО, Шуфрич отримав нову підозру. Його також звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.
- Верховна рада зняла Шуфрича з посади голови Комітет ВР з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили. Наразі він залишається членом парламентського комітету зі свободи слова.