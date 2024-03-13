Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці без альтернативи застави

Сам нардеп просив це рішення скасувати і наполягає, що в його діях нема складу інкримінованих йому злочинів.

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід - він проведе під вартою ще два місяці.

Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави.

Сам нардеп зазначив, що вже шість місяців перебуває під вартою і просив це рішення скасувати. Він додав, що не просив про заставу.

"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще мабуть у 30 роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю що є посягання на мої конституційні права з точки зору свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата. Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним", - сказав Шуфрич.

Він стверджує, що у його діях нема складу інкримінованих йому злочинів.

"Моя інформаційна діяльність в цілому трактується як ІПСО. Мені інкримінується, що я фінансував повалення конституційного ладу і фінансував зміну кордонів і територіальної цілісності нібито даючи вказівки на укладання господарського договору на охорону майна, яке на той час належало одному з членів нашої родини і він був виключно охоронним. І встановили, що цей договір уклади без дозволу і згоди власників. Цей договір діяв 1,5 місяця і був скасований", - сказав Шуфрич.

За його словами, такі дії не можуть кваліфікуватися як злочин, бо господарські відносини зі структурами держави агресора або її офіційними адміністраціями стали злочином з березня 2022 року, а договір було укладено у 2026 році.

Справа Шуфрича