Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишньої української спортсменки з Криму, яка перейшла на бік агресора, збирає гроші для армії РФ та просуває пропагандистські наритиви.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
"Обвинувачена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної рф, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях", – зазначили у прокуратурі.
Як можна зрозуміти із опублікованої інформації, йдеться про Ольгу Давидко.
Для підтримки армії окупантів вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Провела неодноразові збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.
"З метою впливу на формування інформаційного простору в Криму, будучи публічною особою, обвинувачена неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи", – наголосили у прокуратурі.
Хто така Ольга Давидко
- Ольга Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо у важкій вазі. Вона також є чемпіонкою Європи з сумо та боротьби на поясах, а також призером чемпіонату світу з дзюдо та самбо.
- До початку кар’єри у сумо навчалася у Харківському автодорожньому університеті, мріючи стати бухгалтером.
- У серпні 2016 року сумоїстка з Криму прийняла громадянство Росії та заявила, що завершує свої виступи за збірну України з сумо.
- У листопаді колишній українській спортсменці Давидко оголошено про підозру в пособництві державі-окупанту за збір коштів і підтримку російської армії.