Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ

Вона із 2016 року почала виступати у складі збірної Росії.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишньої української спортсменки з Криму, яка перейшла на бік агресора, збирає гроші для армії РФ та просуває пропагандистські наритиви.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Обвинувачена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної рф, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях", – зазначили у прокуратурі.

Як можна зрозуміти із опублікованої інформації, йдеться про Ольгу Давидко.

Для підтримки армії окупантів вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Провела неодноразові збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

"З метою впливу на формування інформаційного простору в Криму, будучи публічною особою, обвинувачена неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи", – наголосили у прокуратурі.

Хто така Ольга Давидко