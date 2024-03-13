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Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ

Вона із 2016 року почала виступати у складі збірної Росії.

Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Ольга Давидко
Фото: Фото із відкритих джерел

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишньої української спортсменки з Криму, яка перейшла на бік агресора, збирає гроші для армії РФ та просуває пропагандистські наритиви.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Обвинувачена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної рф, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях", – зазначили у прокуратурі. 

Як можна зрозуміти із опублікованої інформації, йдеться про Ольгу Давидко. 

Для підтримки армії окупантів вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Провела неодноразові збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

"З метою впливу на формування інформаційного простору в Криму, будучи публічною особою, обвинувачена неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи", – наголосили у прокуратурі. 

Хто така Ольга Давидко

  • Ольга Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо у важкій вазі. Вона також є чемпіонкою Європи з сумо та боротьби на поясах, а також призером чемпіонату світу з дзюдо та самбо. 
  • До початку кар’єри у сумо навчалася у Харківському автодорожньому університеті, мріючи стати бухгалтером. 
  • У серпні 2016 року сумоїстка з Криму прийняла громадянство Росії та заявила, що завершує свої виступи за збірну України з сумо.
  • У листопаді колишній українській спортсменці Давидко оголошено про підозру в пособництві державі-окупанту за збір коштів і підтримку російської армії.
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