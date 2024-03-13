Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн.

У Черкаській області обласні прокурори арештували чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2, які належать особам, пов’язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн.

Зазначається, що у лютому 2024 року повідомили про підозру 9-м українським підприємцям, які зареєстровані на території АР Крим. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

"Слідство встановило, що після анексії півострова ці суб’єкти господарювання переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства рф. Наразі вони провадять свою господарську діяльність з рф і сплачують податки, фінансуючи країну-агресора", – наголосили у прокуратурі.

Фото: Офіс Генпрокурора Арештовані повітряні судна

Фото: Офіс Генпрокурора Арештовані повітряні судна

Встановили, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об’єктів рухомого майна.

Щоб запобігти блокуванню рухомих активів та запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна, за клопотанням прокурора наклали арешт на гелікоптери та літаки, що належать товариству.

Фото: Офіс Генпрокурора Арештовані повітряні судна

Фото: Офіс Генпрокурора Арештовані повітряні судна

Підозрюваним інкримінують фінансування армії РФ.

Нещодавно Кабмін погодив продаж 92-метрової яхти Royal Romance Медведчука, яка наразі знаходиться у Хорватії.