Кабмін погодив продаж 92-метрової яхти Медведчука

Кабінет Міністрів України погодив продаж Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет та обороноздатність нашої країни, а державні зрадники відповідатимуть юридично та економічно", – сказала вона.

За словами Думи, АРМА здійслило запити та отримало відповіді від усіх компетентних державних органів Республіки Хорватія щодо реалізації яхти.

Також додала, що проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету Міністрів України.

Крім того, Дума нагадала, що у листопаді минулого року Кабмін вдосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.

"Це історичні зміни...Порядок дасть змогу реалізувати високовартісні активи, які знаходяться за кордоном, за найбільш вигідною ціною. Внесені зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном через електронну платформу "Prozorro.Продажі", – наголосила голова АРМА.