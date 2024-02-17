Окупанти використовують ув'язнених для забезпечення своїх військ

Російська влада використовує ув’язнених для робіт на підприємствах військово-промислового комплексу, щоб зекономити гроші на зарплатах працівникам ВПК, повідомляє Центр національного спротиву.

За даними джерел ЦНС, керівництво Росії використовує увʼязнених не тільки для участі в бойових діях проти України , а й в забезпеченні функціонування ВПК.

"Ув’язнених відправляють на “тилові роботи” по всій країні, виправні центри відкрилися на базі заводу “Барнаултрансмаш” в Алтайському краї, на заводі “Курганприбор”, Челябінському ковальсько-пресовому заводі, у Тульській області при швейній фабриці “С-Пошив”, де шиють військову екіпіровку, і також на “Уралвагонзаводе”, який виготовляє танки", – пишуть у спротиві.

Таким чином росіяни намагаються економити кошти на працівниках ВПК, яким потрібно платити ринкову зарплату. Натомість в’язні виконують ці завдання майже безплатно.

Зокрема, засуджені працюють протягом усього терміну покарання і не можуть відмовитися від роботи або вибрати іншу, альтернативою є тільки штурмові групи по типу "ШтормZ".