Головне за ніч та ранок суботи, 17 лютого: вихід із Авдіївки, 90 бойових зіткнень, старт Коаліції дронів

90 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, ситуація на кордоні з Польщею.

Українські війська залишають Авдіївку та переходять до оборони на більш вигідних рубежах. Таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський.

Як повідомив Генеральний Штаб, виведення підрозділів ЗСУ з міста проводиться з метою уникнення оточення, а також задля збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

"Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці", – зазначено у повідомленні.

"Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", – підсумував Генштаб.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 90 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1050 окупантів, 11 танків та 28 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 401 350 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", – сказав Рустем Умєров.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок суботи, 17 лютого, на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною у чергах перебувають близько 3,3 тис вантажівок.

"У чергах по той бік кордону в напрямку нашої держави в сукупності по цих шести напрямках перебуває десь 3300 вантажних транспортів", – зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

На пункті пропуску "Краківець" черга з 1600 вантажівок, а в "Ягодині" – понад пів тисячі.

Тривожною була ніч у Курській та Бєлгородській областях: місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи та пояснювали їх нібито роботою протиповітряної оборони.

Версію про ППО у Курській області офіційно підтвердив губернатор регіону Роман Старовойт. За його словами, на території області триває режим ракетної небезпеки.

Додами, що два перших місяці 2024 року відзначені низкою успішних атак українських військових на нафтові об'єкти окупантів. Завдяки цьому нафтопереробка в РФ впала до історичного мінімуму.

Нафтобаза у Курській області стала ціллю для українських безпілотників в ніч на 15 лютого. Внаслідок успішної роботи БПЛА там спалахнула пожежа.

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