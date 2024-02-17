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Генштаб оприлюднив втрати росіян за добу: 1050 окупантів, 11 танків та 28 артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 401 350 військових. 

Генштаб оприлюднив втрати росіян за добу: 1050 окупантів, 11 танків та 28 артсистем
Фото: скріншот відео

Російські окупанти втратили за останню добу ще 1050 осіб, 11 ББМ, 28 артилерійських систем та 11 танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 401350 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 6476 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16) од,
  • артилерійських систем – 9669 (+28) од,
  • РСЗВ – 984 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 671 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1896 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1533 (+5)

Дані уточнюються.

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень, найгарячішим напрямком фронту залишається Авдіївський. Там Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак.

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