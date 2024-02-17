Генштаб оприлюднив втрати росіян за добу: 1050 окупантів, 11 танків та 28 артсистем

Російські окупанти втратили за останню добу ще 1050 осіб, 11 ББМ, 28 артилерійських систем та 11 танків.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 401350 (+1050) осіб,
- танків ‒ 6476 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16) од,
- артилерійських систем – 9669 (+28) од,
- РСЗВ – 984 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 671 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1896 (+1),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 1533 (+5)
Дані уточнюються.
Впродовж минулої доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень, найгарячішим напрямком фронту залишається Авдіївський. Там Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак.