Генштаб оприлюднив втрати росіян за добу: 1050 окупантів, 11 танків та 28 артсистем

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень , найгарячішим напрямком фронту залишається Авдіївський. Там Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти втратили за останню добу ще 1050 осіб, 11 ББМ, 28 артилерійських систем та 11 танків.

Загалом Росія вже втратила в Україні 401 350 військових.

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