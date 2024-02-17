Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

Вибухи в Росії: ППО працювало в Курській та Бєлгородській областях

На території РФ нині "режим ракетної небезпеки".

Вибухи в Росії: ППО працювало в Курській та Бєлгородській областях
ілюстративне фото
Фото: Цензор.нет

Тривожна ніч для росіян у Курській та Бєлгородській областях: тамтешні Telegram-канали повідомляють про вибухи та пояснюють їх нібито роботою протиповітряної оборони.

Версію про ППО у Курській області офіційно підтвердив губернатор регіону Роман Старовойт. За його словами, на території області триває режим ракетної небезпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies