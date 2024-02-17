Вибухи в Росії: ППО працювало в Курській та Бєлгородській областях

Тривожна ніч для росіян у Курській та Бєлгородській областях: тамтешні Telegram-канали повідомляють про вибухи та пояснюють їх нібито роботою протиповітряної оборони.

Версію про ППО у Курській області офіційно підтвердив губернатор регіону Роман Старовойт. За його словами, на території області триває режим ракетної небезпеки.