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Правоохоронці повідомили про підозру у забруднені земельної ділянки керівнику “Київавтодору”

Згідно розрахунків Держекоінспекціі Столичного округу, дії комунальників заподіяли тяжкі наслідки на суму близько 278 млн гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру у забруднені земельної ділянки керівнику “Київавтодору”
Нелегальне звалище в Києві
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику комунальної корпорації “Київавтодор” та екскерівнику КП “Шляхо-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва”. Їх підозрюють у службовій недбалості та забрудненні земельної ділянки в Солом’янському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“За даними слідства, керівник КК “Київавтодор” не здійснював дієвий контроль над комунальними підприємствами району, чим допустив порушення природоохоронного законодавства підконтрольним підприємством – КП “ШЕУ Солом’янського району міста Києва”.

Зокрема, в 2022-2023 роках КП “ШЕУ Солом’янського району міста Києва” за вказівкою свого керівника вивозило металобрухт, побутові відходи, пластик і автошини на земельну ділянку. При цьому на неї мали вивозити лише сніг. 

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Водночас комунальники мали угоди з низкою підприємств, що надають послуги з утилізації відходів та вивезення сміття на спеціально облаштовані полігони.

Такі дії комунальників призвели до засмічення ділянки та забруднення хімікатами. Це створило небезпеку для довкілля.

Також, згідно розрахунків Державної екологічноі інспекціі Столичного округу, дії комунальників заподіяли тяжкі наслідки на суму близько 278 млн гривень.

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

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