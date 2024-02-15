Тропічні ліси Амазонки можуть вимершти швидше, ніж прогнозувалося, − дослідження

Майже для половини тропічних лісів Амазонки переломний момент може настати до 2050 року − унаслідок нестачі води, вирубування земель та зміни клімату.
Про це пише Guardian з посиланням на дослідження бразильського Федерального університету Санта-Катарини.
У документі йдеться, що ліси вже “перетнули безпечну межу”, і міститься заклик вжити заходів для відновлення деградованих територій та підвищення стійкості екосистеми.
Один з авторів дослідження Бернардо Флорес здивований його результатами, які передбачають, що потенційний перехід від повільного до швидкого вимирання лісів відбудеться швидше, аніж прогнозувалося.
За словами Флореса, ліс уже стає слабкішим і одноріднішим. “До 2050 року темпи зростання прискоряться. Нам треба відповісти зараз. Як тільки ми пройдемо переломний момент, ми втратимо контроль над тим, як поводитиметься система”, − заявив він.
Для цього необхідні міжнародні зусилля, оскільки навіть місцеве припинення вирубки лісів не запобігне колапсу без глобального скорочення викидів вуглекислого газу, які змінюють клімат.
Протягом 65 мільйонів років ліси Амазонії протистояли кліматичним змінам, але зараз регіон зазнає безпрецедентного стресу від посухи, спеки, пожеж та вирубування земель, які проникають навіть у глибокі центральні райони біома. Це змінює функціонування лісів, які у багатьох районах виробляють менше опадів, ніж раніше, і перетворюють поглинач вуглецю на джерело викидів.
Попередні прогнози припускали, що переломний момент в Амазонії може настати, коли буде вирубано від 20 до 25% лісу. За новими оцінками, до 2050 року від 10% до 47% лісів Амазонії відчують на собі негативні зміни.
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