Прем’єр Вірменії Пашинян вважає, що Азербайджан планує повномасштабну війну проти його країни

Вірменія стурбована тим, що Азербайджан може спробувати створити сухопутний шлях до Нахічевані.

Нікол Пашинян під час пресконференції в Єревані, 22 травня 2023.

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян розповів, що Азербайджан планує “повномасштабну війну” проти Вірменії.

Про це повідомляє RFI.

“Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії. Про цей намір свідчать усі заяви та дії Азербайджану”, – заявив Пашинян.

Вірменія стурбована тим, що Азербайджан може вторгнутися на територію Вірменії для створення сухопутного мосту до Нахічевані.

Водночас, переобраний президент Азербайджану Ільхам Алієв під час своєї інавгураційної промови сказав, що Вірменія, а не Азербайджан, має невирішені територіальні претензії.

Міністерство оборони Вірменії заявило про обстріл з боку Азербайджану. Як стверджує відомство, вогонь було відкрито зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд.

Натомість азербайджанське інформаційне агентство AZERTAC стверджує, що напередодні обстрілу зазнали позиції азербайджанських військових, один з них був поранений.