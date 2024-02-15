США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Крим на прицілі
Крим на прицілі
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
ГоловнаСвіт

Прем’єр Вірменії Пашинян вважає, що Азербайджан планує повномасштабну війну проти його країни

Вірменія стурбована тим, що Азербайджан може спробувати створити сухопутний шлях до Нахічевані.

Прем’єр Вірменії Пашинян вважає, що Азербайджан планує повномасштабну війну проти його країни
Нікол Пашинян під час пресконференції в Єревані, 22 травня 2023.
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян розповів, що Азербайджан планує “повномасштабну війну” проти Вірменії.

Про це повідомляє RFI.

“Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії. Про цей намір свідчать усі заяви та дії Азербайджану”, – заявив Пашинян.

Вірменія стурбована тим, що Азербайджан може вторгнутися на територію Вірменії для створення сухопутного мосту до Нахічевані.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Водночас, переобраний президент Азербайджану Ільхам Алієв під час своєї інавгураційної промови сказав, що Вірменія, а не Азербайджан, має невирішені територіальні претензії.

  • Міністерство оборони Вірменії заявило про обстріл з боку Азербайджану. Як стверджує відомство, вогонь було відкрито зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд.
  • Натомість азербайджанське інформаційне агентство AZERTAC стверджує, що напередодні обстрілу зазнали позиції азербайджанських військових, один з них був поранений.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies