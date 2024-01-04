Помічник президента Азербайджану назвав "значним" прогрес за текстом мирної угоди із Вірменією

Помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" за текстом мирної угоди із Вірменією.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню Berliner Zeitung", передає АЗЕРТАДЖ.
"Азербайджан веде дружні переговори з Вірменією у різних сферах для досягнення довгоочікуваного миру у регіоні. Ми щиро віримо, що існує історична можливість для підписання мирної угоди і ми не повинні прогаяти цю можливість. Значного прогресу досягнули за текстом мирної угоди, але низку питань ще потрібно вирішити", - зазначив Гаджієв.
Він додав, що наразі питання Карабаху, яке є основним джерелом напруженості між Азербайджаном та Вірменією, повністю зняли з порядку денного. "Таким чином, на даний момент ми не бачимо серйозної перешкоди для укладання мирної угоди. Зараз ми спостерігаємо спокійніші дні у відносинах між двома країнами за останні 30 років", - відзначив радник президента Азербайджану.
Також тривають переговори про делімітацію та демаркацію кордону. Як повідомив Гаджієв, комісії обох держав провели п'ять зустрічей для обговорення засад процесу делімітації.
Що відомо про стосунки Азербайджану і Вірменії
- Після операції в Нагірному Карабаху у вересні минулого року Азербайджан заявив, що зміг відновити контроль над регіоном. Як відомо, Карабах був міжнародно визнаний частиною Азербайджану, де більшість населення складають вірмени. Він проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж30 років тому.
- У жовтні стало відомо, що для нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією сформували дорожню карту.
- Згодом з'явилася інформація, що Азербайджан готовий до прямих переговорів з Вірменією на двосторонній основі для якнайшвидшого завершення мирної угоди.
- Минулого місяця обидві держави обмінялися військовополоненими на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Газахському районі Азербайджану.
- 26 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з вірменським прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном для двосторонніх переговорів у Санкт-Петербурзі.
- 1 січня офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка (республіка Арцах).