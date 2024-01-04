Помічник президента Азербайджану назвав "значним" прогрес за текстом мирної угоди із Вірменією

Залишається низка питань, які ще треба вирішити.

Помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" за текстом мирної угоди із Вірменією.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Berliner Zeitung", передає АЗЕРТАДЖ.

"Азербайджан веде дружні переговори з Вірменією у різних сферах для досягнення довгоочікуваного миру у регіоні. Ми щиро віримо, що існує історична можливість для підписання мирної угоди і ми не повинні прогаяти цю можливість. Значного прогресу досягнули за текстом мирної угоди, але низку питань ще потрібно вирішити", - зазначив Гаджієв.

Він додав, що наразі питання Карабаху, яке є основним джерелом напруженості між Азербайджаном та Вірменією, повністю зняли з порядку денного. "Таким чином, на даний момент ми не бачимо серйозної перешкоди для укладання мирної угоди. Зараз ми спостерігаємо спокійніші дні у відносинах між двома країнами за останні 30 років", - відзначив радник президента Азербайджану.

Також тривають переговори про делімітацію та демаркацію кордону. Як повідомив Гаджієв, комісії обох держав провели п'ять зустрічей для обговорення засад процесу делімітації.

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