Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні закликала продовжувати надавати зброю Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала західних партнерів не припиняти підтримку України продовжувати постачаня зброї, яке дасть змогу забезпечити баланс на полі бою.
Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, — повідомляє видання Il Fatto Quotidiano.
"На відміну від тих, хто каже, що ми не повинні надавати зброю України, тому що це призведе до ескалації, я вважаю навпаки. Єдина можливість України для досягнення будь-якого дипломатичного рішення — це збереження балансу на полі бою", підкреслила Мелоні.
Також Мелоні додала, що якби Італія дослухалась до тих, хто пропонував не підтримувати Україну, "ми б отримали не мир, а вторгнення, війну ближче до наших осель".
- У грудні 2023 року уряд Італії вирішив продовжити на 2024 рік військову підтримку України.
- Раніше президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.
- П’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.