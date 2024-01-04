Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні закликала продовжувати надавати зброю Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала західних партнерів не припиняти підтримку України продовжувати постачаня зброї, яке дасть змогу забезпечити баланс на полі бою.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, — повідомляє видання Il Fatto Quotidiano.

"На відміну від тих, хто каже, що ми не повинні надавати зброю України, тому що це призведе до ескалації, я вважаю навпаки. Єдина можливість України для досягнення будь-якого дипломатичного рішення — це збереження балансу на полі бою", підкреслила Мелоні.

Також Мелоні додала, що якби Італія дослухалась до тих, хто пропонував не підтримувати Україну, "ми б отримали не мир, а вторгнення, війну ближче до наших осель".