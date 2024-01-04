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У Канаді законопроєкт про скасування присяги депутатів британському монарху пройшов перше читання

Наступним кроком стануть дебати.

У Канаді законопроєкт про скасування присяги депутатів британському монарху пройшов перше читання
Здание канадского парламента
Фото: Adrian Wyld/CP

До парламенту Канади внесли законопроєкт про скасування обов’язкової присяги депутатів британському монарху, який вже пройшов перше читання.

Про це пише Укрінформ.

Законопроєкт вніс депутат від Ліберальної партії Рене Арсено.

У разі ухвалення законопроєкту депутати присягатимуть “виконувати обов’язки у найкращих інтересах Канади й дотримуючись Конституції”.

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Натомість зараз присяга депутата включає згадку про відданість британському монарху.

Наступним етапом розгляду законопроєкту є дебати, які розпочнуться на новій парламентській сесії у середині січня.

Згідно з Конституцією Канади, член парламенту не почати виконувати свої обов’язки до складання присягу на вірність монарху.

  • У листопаді 2022-го у франкомовній канадській провінції Квебек оголосили про готовність запровадити законодавство, відповідно до якого місцеві парламентарі не будуть змушені присягати британському королю Чарльзу.
  • Канада − конституційна монархія й главою держави офіційно вважається британський монарх. Велика Британія колонізувала Канаду наприкінці 1500-х років, перемігши французьких колоністів, які здебільшого селилися в Квебеку. Канада залишалася частиною Британської імперії до 1982 року. Тепер вона є членом Співдружності, що складається переважно з імперських країн.
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