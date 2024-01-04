У Канаді законопроєкт про скасування присяги депутатів британському монарху пройшов перше читання

До парламенту Канади внесли законопроєкт про скасування обов’язкової присяги депутатів британському монарху, який вже пройшов перше читання.
Про це пише Укрінформ.
Законопроєкт вніс депутат від Ліберальної партії Рене Арсено.
У разі ухвалення законопроєкту депутати присягатимуть “виконувати обов’язки у найкращих інтересах Канади й дотримуючись Конституції”.
Натомість зараз присяга депутата включає згадку про відданість британському монарху.
Наступним етапом розгляду законопроєкту є дебати, які розпочнуться на новій парламентській сесії у середині січня.
Згідно з Конституцією Канади, член парламенту не почати виконувати свої обов’язки до складання присягу на вірність монарху.
- У листопаді 2022-го у франкомовній канадській провінції Квебек оголосили про готовність запровадити законодавство, відповідно до якого місцеві парламентарі не будуть змушені присягати британському королю Чарльзу.
- Канада − конституційна монархія й главою держави офіційно вважається британський монарх. Велика Британія колонізувала Канаду наприкінці 1500-х років, перемігши французьких колоністів, які здебільшого селилися в Квебеку. Канада залишалася частиною Британської імперії до 1982 року. Тепер вона є членом Співдружності, що складається переважно з імперських країн.