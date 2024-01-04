У Канаді законопроєкт про скасування присяги депутатів британському монарху пройшов перше читання

До парламенту Канади внесли законопроєкт про скасування обов’язкової присяги депутатів британському монарху, який вже пройшов перше читання.

Про це пише Укрінформ.

Законопроєкт вніс депутат від Ліберальної партії Рене Арсено.

У разі ухвалення законопроєкту депутати присягатимуть “виконувати обов’язки у найкращих інтересах Канади й дотримуючись Конституції”.

Натомість зараз присяга депутата включає згадку про відданість британському монарху.

Наступним етапом розгляду законопроєкту є дебати, які розпочнуться на новій парламентській сесії у середині січня.

Згідно з Конституцією Канади, член парламенту не почати виконувати свої обов’язки до складання присягу на вірність монарху.