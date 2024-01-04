Засідання Ради Україна-НАТО на тему російських атак проведуть 10 січня, – речник Альянсу

Його проведуть на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на 10 січня скликає засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.

"Воно пройде на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників", – написав речник Альянсу Ділан Вайт у соцмережі Х(Twitter).

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW — Dylan White (@NATOpress) January 4, 2024