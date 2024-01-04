Засідання Ради Україна-НАТО на тему російських атак проведуть 10 січня, – речник Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на 10 січня скликає засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.
"Воно пройде на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників", – написав речник Альянсу Ділан Вайт у соцмережі Х(Twitter).
#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW— Dylan White (@NATOpress) January 4, 2024
- Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що ключовою темою засідання Ради Україна-НАТО стане посилення протиповітряної оборони України.
- Також наприкінці грудня Україна закликала скликати екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії. До звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН.