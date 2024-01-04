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Засідання Ради Україна-НАТО на тему російських атак проведуть 10 січня, – речник Альянсу

Його проведуть на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників.

Засідання Ради Україна-НАТО на тему російських атак проведуть 10 січня, – речник Альянсу
Фото: armyinform.com.ua

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на 10 січня скликає засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.

"Воно пройде на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників", – написав речник Альянсу Ділан Вайт у соцмережі Х(Twitter).

  • Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що ключовою темою засідання Ради Україна-НАТО стане посилення протиповітряної оборони України.
  • Також наприкінці грудня Україна закликала скликати екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії. До звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН.
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