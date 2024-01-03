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Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії, – Кулеба

Надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО проведуть на запит української сторони.

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії, – Кулеба
Фото: facebook/Єгор Чернєв

На запит української сторони Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли Росії. 

Про таке повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х (Twitter)

"Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", – повідомив Кулеба.

  • Планове засідання у форматі Ради Україна-НАТО має відбутися у межах першого дня засідання найвищого військового органу НАТО, Військового комітету. Військовий комітет проведе особисті збори 17 і 18 січня 2024 року в Брюсселі. Головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, Голова Військового комітету. 
  • Україна в НАТО: як Північноатлантичному альянсу стати глобальним? Читайте у матеріалі Lb.ua.
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