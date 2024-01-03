Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії, – Кулеба

На запит української сторони Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли Росії.

Про таке повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х (Twitter)

"Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", – повідомив Кулеба.

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 3, 2024