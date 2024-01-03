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Зросла кількість жертв землетрусу в Японії, влада поперджує про зсуви та зливи

Зруйновано десятки тисяч будинків.

Зросла кількість жертв землетрусу в Японії, влада поперджує про зсуви та зливи
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв землетрусу магнітудою 7,5, який стався в Японії у понеділок, зросла до 62 осіб. Про це пише The Guardian.

Рятувальники досі шукають тих, кому вдалося вижити, а влада попереджує про зсуви та сильний дощ.

Землетрус зачепив префектуру Ісікава на головному острові Хонсю, викликавши хвилі цунамі висотою понад метр, велику пожежу та руйнуючи дороги. Найбільше постраждав півострів Ното, де кілька сотень будівель були знищені вогнем.

Регіональний уряд підтвердив сьогодні загибель 62 людей і понад 300 поранених, 20 з них у важкому стані. Кількість жертв може зрости, адже розбирати завали рятувальникам заважали додаткові поштовхи та погана погода.

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Згідно з інформацією уряду, понад 31 800 людей перебувають у притулках. За повідомленнями японських ЗМІ, зруйновано десятки тисяч будинків.

У префектурі Ісікава було зруйновано майже 34 000 домогосподарств. Багато міст залишилися без води. Загалом у регіоні до ранку середи було зафіксовано 400 поштовхів.

Фото: EPA/UPG

  • Щороку в Японії стаються сотні землетрусів і переважна більшість з них не завдає шкоди. На півострові Ното кількість землетрусів стрімко зростає з 2018 року.
  • У 2011 році у північно-східному регіоні країни стався потужний підводний землетрус магнітудою 9,0, який спровокував цунамі, унаслідок якого близько 18 500 людей загинули або зникли безвісти. Стихійне лихо призвело до затоплення атомної станції Фукусіма, спричинивши одну з найгірших ядерних катастроф у світі.
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