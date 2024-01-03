Кількість жертв землетрусу магнітудою 7,5, який стався в Японії у понеділок, зросла до 62 осіб. Про це пише The Guardian.

Рятувальники досі шукають тих, кому вдалося вижити, а влада попереджує про зсуви та сильний дощ.

Землетрус зачепив префектуру Ісікава на головному острові Хонсю, викликавши хвилі цунамі висотою понад метр, велику пожежу та руйнуючи дороги. Найбільше постраждав півострів Ното, де кілька сотень будівель були знищені вогнем.

Регіональний уряд підтвердив сьогодні загибель 62 людей і понад 300 поранених, 20 з них у важкому стані. Кількість жертв може зрости, адже розбирати завали рятувальникам заважали додаткові поштовхи та погана погода.

Згідно з інформацією уряду, понад 31 800 людей перебувають у притулках. За повідомленнями японських ЗМІ, зруйновано десятки тисяч будинків.

У префектурі Ісікава було зруйновано майже 34 000 домогосподарств. Багато міст залишилися без води. Загалом у регіоні до ранку середи було зафіксовано 400 поштовхів.

Фото: EPA/UPG