Саудівська Аравія приєдналася до БРІКС

Міністр закордонних справ заявив, що блок є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічної співпраці.

Саудівська Аравія приєдналася до групи країн БРІКС, передає Reuters.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що блок є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічної співпраці.

Влітку минулого року міністр повідомляв, що королівство вивчить деталі до дати приєднання - 1 січня - і ухвалить "відповідне рішення".

Вступ Саудівської Аравії проходить на тлі геополітичної напруженості між США і Китаєм, а також розширення впливу Китаю всередині королівства.

Попри міцні зв'язки зі США, Саудівська Аравія все частіше йде своїм власним шляхом через побоювання, що Вашингтон менш відданий безпеці Перської затоки, ніж раніше.

Китай, який є найбільшим покупцем аравійської нафти, очолив заклики до розширення БРІКС як противаги Заходу.

Це розширення може посилити заявлені амбіції групи стати лідером Глобального Півдня.