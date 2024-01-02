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Польща не скасовуватиме ембарго на українське зерно

Уряд Польщі чекає на нові правила імпорту від Євросоюзу.

Польща не скасовуватиме ембарго на українське зерно
Фото: EPA/UPG

Польський міністр сільського господарства і розвитку села в уряді Дональда Туска Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки Євросоюз не створить нові правила для імпорту українського зерна.

Про це заявив міністр сільського господарства заявив у мережі "Х".

"Ми повинні зберігати ембарго, доки не домовимось про умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням одночасно транзитних шляхів за межами Польщі", — зазначив Секерський.

Крім того, в інтерв'ю для Polskie Radio 24, міністр зазначив, що експорт українського зерна має здійснюватись іншим шляхом, ніж європейський чи польський, мовляв, завжди є певний ризик, що частина зерна залишиться на польській території.

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