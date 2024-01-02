У німецькому Бундеcтазі закликали передати Україні ракети Taurus

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала повільне постаання зброї для України та закликала передати Україні ракети Taurus, — пише портал t-online.

"Слова "скільки це займе часу" — стануть лише фразою, якщо ми не продовжуватимемо підтримувати Україну з нашими європейськими партнерами і не надамо значно більшої підтримки. Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Україні потрібно негайно відправити ракети Taurus , щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів", — зазначила Штрак-Ціммерманн.

Крім того посадовиця згадала про широко розрекламовану європейську коаліцію F-16, яка, за її словами, повинна бути реалізована значно швидше.

"Розрекламована коаліція F-16 повинна запрацювати швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", — додає депутатка.

Зазначимо, попри те, що більшість депутатів Бундестагу підтримують продовження допомоги Україні, 16 листопада німецький парламент не проголосував за рішення про надання крилатих ракет Taurus.