Росія витратила на обстріл України 2 січня близько $620 млн, – Forbes

Найдорожчими ракетами є "Кинджали" – $15 млн за одну.

РФ витратила на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня близько $620 млн.

Про це свідчать розрахунки Forbes на основі даних командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними, вночі та зранку 2 січня ворог застосував проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів й ударні БпЛА.

У першій хвилі ворог атакував 35-ма "шахедами".

Вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Також ворог атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Для розрахунку вартості атаки використали такі дані:

вартість ракети Х-101 – $13 млн,

"Калібр" – $6,5 млн,

"Іскандер" – $3 млн,

"Онікс" – $1,25 млн,

Х-22 – $1 млн,

"Точка-У" – $0,3 млн,

Х-55 – $2 млн,

Х-555 – $4 млн,

Х-47 "Кинджал"– $15 млн,

Shahed-136 – $50 000.

Зважаючи на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінив їхню вартість у приблизно $620 млн.

Сьогодні вранці російська армія після атаки України безпілотниками запустила ракети. Вибухи пролунали в Харкові та в Києві. За даними Головнокомандувача Валерія Залужного, ворог випустив 99 ракет.

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