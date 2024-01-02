Ударів по Харкову ворог завдав "Іскандерами", – поліція

Ударів по Харкову росіяни завдали "Іскандерами". Про це повідомили в Національній поліції.

Наразі відомо про загиблу жінку. Ще 52 громадян постраждали – усі цивільні.

"Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчика і дві дівчинки). Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи", – повідомили правоохоронці.