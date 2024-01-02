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Ударів по Харкову ворог завдав "Іскандерами", – поліція

52 харків'ян поранені, одна жінка загинула. 

Ударів по Харкову ворог завдав "Іскандерами", – поліція
Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Ударів по Харкову росіяни завдали "Іскандерами". Про це повідомили в Національній поліції.

Наразі відомо про загиблу жінку. Ще 52 громадян постраждали – усі цивільні.

"Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчика і дві дівчинки). Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи", – повідомили правоохоронці.

  • Окупанти вдарили по центру Харкова під час масованої ракетної атаки на Україну. Загалом ворог випустив близько 99 ракет, з них вдалося збити понад 70: усі 10 "кинджалів", усі три "Калібри" і 59 із 70 ракет типу Х.
  • За кілька годин до ракет окупанти випустили 35 ударних безпілотників – усі вони збиті. Сьогоднішня атака повторила наймасованіший удар ворога 29 грудня за типом озброєння і кількістю випущених ракет і БпЛА.
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