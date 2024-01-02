Ударів по Харкову ворог завдав "Іскандерами", – поліція

Ударів по Харкову росіяни завдали "Іскандерами". Про це повідомили в Національній поліції.
Наразі відомо про загиблу жінку. Ще 52 громадян постраждали – усі цивільні.
"Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчика і дві дівчинки). Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи", – повідомили правоохоронці.
- Окупанти вдарили по центру Харкова під час масованої ракетної атаки на Україну. Загалом ворог випустив близько 99 ракет, з них вдалося збити понад 70: усі 10 "кинджалів", усі три "Калібри" і 59 із 70 ракет типу Х.
- За кілька годин до ракет окупанти випустили 35 ударних безпілотників – усі вони збиті. Сьогоднішня атака повторила наймасованіший удар ворога 29 грудня за типом озброєння і кількістю випущених ракет і БпЛА.