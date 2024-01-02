“Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок…” – Данілов про ракетну атаку

Секретар РНБО зазначив, що Україна боролася і буде боротися, скільки б ракет не летіло в українському небі.

Секретар Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення – найкраща гарантія безпеки для України та світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст.

“Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок... Ми боролися й будемо боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею!” – написав Данілов.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет. Також глава українського МЗС закликав пришвидшити передачу Україні заморожених російських активів і припинити контакти із російськими дипломатами.

Зі свого боку, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку на Україну. Вона зазначила, що навмисні обстріли Росією цивільних об'єктів - це воєнний злочин.