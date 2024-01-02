Експрем’єр Бельгії: Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна

Член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр цієї країни Гі Вергофстадт заявив, що ЄС повинен посилити військову та фінансову підтримку України.
Про це він написав у своєму Twitter (Х) після чергової ракетної атаки Росії на українські міста.
Вергофстадт зазначив, що 2 січня вранці Київ перебував під жорстокою російською атакою.
"99 ракет, випущених Росією по цивільному населенню. У ЄС немає іншої альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокинься, Європо!", – написав він.
Kyiv is under brutal attack! 99 missiles fired by Russia at civilians. No alternative for the EU than to step up support for Ukraine now. Militarily, financially.— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 2, 2024
Putin is at war with the European way of life that Ukraine defends. Wake up, Europe! pic.twitter.com/HtvdIu9ajr
- Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку Росії на Україну. Вона наголосила, що навмисна атака по цивільних об'єктах - це вооєнний злочин.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба також закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет.