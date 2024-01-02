Експрем’єр Бельгії: Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна

Член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр цієї країни Гі Вергофстадт заявив, що ЄС повинен посилити військову та фінансову підтримку України.

Про це він написав у своєму Twitter (Х) після чергової ракетної атаки Росії на українські міста.

Вергофстадт зазначив, що 2 січня вранці Київ перебував під жорстокою російською атакою.

"99 ракет, випущених Росією по цивільному населенню. У ЄС немає іншої альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокинься, Європо!", – написав він.