​Посол Естонії закликала якнайшвидше озброїти Україну: "Вони здатні зупинити Росію зараз"

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк закликала якнайшвидше озброїти Україну, аби протистояти російській агресії.

Про це вона написала в соцмережі Х після ракетної атаки росіян на Київ.

"Вибухи у Києві дедалі гучніші. Місто вкрите чорним димом. Знову в укритті, втретє цього року. Терористична Росія - боягуз, який цілить у мирне населення. Ми повинні якнайшвидше озброїти Україну, вони здатні зупинити Росію зараз", - зазначила Кольк.

Loud and louder explosions in #Kyiv. City is covered in black smoke. Sheltering again, third time this year. Terrorist Russia is a coward, targeting civilians. We must arm 🇺🇦Ukraine asap, they are able to #StopRussiaNOW — Annely Kolk (@AnnelyKolk) January 2, 2024