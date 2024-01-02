У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР
У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСвіт

​Посол Естонії закликала якнайшвидше озброїти Україну: "Вони здатні зупинити Росію зараз"

"Терористична Росія - боягуз, який цілить у мирне населення".

​Посол Естонії закликала якнайшвидше озброїти Україну: "Вони здатні зупинити Росію зараз"
Аннелі Кольк
Фото: Посольство Естонії

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк закликала якнайшвидше озброїти Україну, аби протистояти російській агресії.

Про це вона написала в соцмережі Х після ракетної атаки росіян на Київ.

"Вибухи у Києві дедалі гучніші. Місто вкрите чорним димом. Знову в укритті, втретє цього року. Терористична Росія - боягуз, який цілить у мирне населення. Ми повинні якнайшвидше озброїти Україну, вони здатні зупинити Росію зараз", - зазначила Кольк.

  • Уранці 2 січня Росія після нічної дронової атаки на Україну розпочала масований ракетний удар. У Києві уламки російських ракет впали у кількох районах, спричинивши руйнування та пожежі. Вже відомо про одну загиблу і 27 постраждалих.
  • За даними КМВА, у столиці сили та засоби ППО уразили всі ворожі БПЛА типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 Х-47М2 "Кинджал".
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія сьогодні повторила атаку 29 грудня за кількістю засобів. Загинули четверо, поранені понад 90 людей.  Одна людина убита в Києві, одна в Харкові, двоє в Київській області.
  • Посол США Бріджит Брінк у відповідь на російські атаки закликала підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies