​Посол Естонії закликала якнайшвидше озброїти Україну: "Вони здатні зупинити Росію зараз"

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк закликала якнайшвидше озброїти Україну, аби протистояти російській агресії.
Про це вона написала в соцмережі Х після ракетної атаки росіян на Київ.
"Вибухи у Києві дедалі гучніші. Місто вкрите чорним димом. Знову в укритті, втретє цього року. Терористична Росія - боягуз, який цілить у мирне населення. Ми повинні якнайшвидше озброїти Україну, вони здатні зупинити Росію зараз", - зазначила Кольк.
Loud and louder explosions in #Kyiv. City is covered in black smoke. Sheltering again, third time this year. Terrorist Russia is a coward, targeting civilians. We must arm 🇺🇦Ukraine asap, they are able to #StopRussiaNOW— Annely Kolk (@AnnelyKolk) January 2, 2024
- Уранці 2 січня Росія після нічної дронової атаки на Україну розпочала масований ракетний удар. У Києві уламки російських ракет впали у кількох районах, спричинивши руйнування та пожежі. Вже відомо про одну загиблу і 27 постраждалих.
- За даними КМВА, у столиці сили та засоби ППО уразили всі ворожі БПЛА типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 Х-47М2 "Кинджал".
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія сьогодні повторила атаку 29 грудня за кількістю засобів. Загинули четверо, поранені понад 90 людей. Одна людина убита в Києві, одна в Харкові, двоє в Київській області.
- Посол США Бріджит Брінк у відповідь на російські атаки закликала підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.