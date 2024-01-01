1 січня припиняє своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка

Відповідний указ у вересні 2023-го підписав так званий президент Арцаху Самвел Шахраманян.

1 січня офіційно припиняє своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка (республіка Арцах).

Відповідний указ підписав у вересні 2023 року так званих президент Арцаху Самвел Шахраманян, повідомляло "Радіо Азатутюн".

До 1 січня мали розпустити всі державні установи, а також організації, які перебували під їхнім управлінням. Населення Нагірного Карабаху мало ознайомитися з умовами реінтеграції, які озвучив Азербайджан і вирішити, куди переміщуватися.

Що відомо про ситуацію в Нагірному Карабасі