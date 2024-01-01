1 січня припиняє своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка

1 січня офіційно припиняє своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка (республіка Арцах).
Відповідний указ підписав у вересні 2023 року так званих президент Арцаху Самвел Шахраманян, повідомляло "Радіо Азатутюн".
До 1 січня мали розпустити всі державні установи, а також організації, які перебували під їхнім управлінням. Населення Нагірного Карабаху мало ознайомитися з умовами реінтеграції, які озвучив Азербайджан і вирішити, куди переміщуватися.
Що відомо про ситуацію в Нагірному Карабасі
- 19 вересня 2023 року Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж30 років тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент РФ Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.
- Хоча Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди не вдавалося досягнути.
- 21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен.
- У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії. Станом на 30 вересня кількість біженців, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч. Це понад 80% населення регіону.
- Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією. Так, 26 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з вірменським прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном для двосторонніх переговорів у Санкт-Петербурзі.