Президент Чехії виступає за те, аби країна нарешті перейшла на євро

Президент Чехії Петр Павел висловився за перехід країни на євро.

Про це він сказав у новорічному зверненні, передають Novinky.

Павел відзначив, що Чехія нарешті виконує зобов'язання перед НАТО виділити два відсотки ВВП на оборону. Іншим міжнародним зобов'язанням є запровадження євро.

"Настав час через роки почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання", - додав чеський президент, додавши, що єдина валюта - це "логічне майбутнє" для чеської "маленької відкритої економіки".

Офіційна валюта Чехії - чеська крона.