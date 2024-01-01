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Президент Чехії виступає за те, аби країна нарешті перейшла на євро

Офіційна валюта Чехії - чеська крона.

Президент Чехії виступає за те, аби країна нарешті перейшла на євро
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел висловився за перехід країни на євро.

Про це він сказав у новорічному зверненні, передають Novinky.

Павел відзначив, що Чехія нарешті виконує зобов'язання перед НАТО виділити два відсотки ВВП на оборону. Іншим міжнародним зобов'язанням є запровадження євро.

"Настав час через роки почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання", - додав чеський президент, додавши, що єдина валюта - це "логічне майбутнє" для чеської "маленької відкритої економіки".

Офіційна валюта Чехії - чеська крона.

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