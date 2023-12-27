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Міністр внутрішніх справ Чехії попросив співгромадян обмежити використання феєрверків

Міністр попросив відмовитися від запланованих феєрверків у зв’язку зі стріляниною у Празі 21 грудня.

Міністр внутрішніх справ Чехії попросив співгромадян обмежити використання феєрверків
Фото: Pixabay

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан надіслав листа всім мерам муніципалітетів із проханням провести Новорічну ніч і Новий рік без салютів і феєрверків.

Міністр попросив відмовитися від запланованих феєрверків у зв’язку зі стріляниною у Празі, яка сталась перед Різдвом цього року

Він попросив мерів звернутись до співгромадян з проханням утриматися від використання феєрверків.

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“Найменше, що ми можемо зробити для тих, кого ця подія болісно вплинула, це не посилювати нервозність і не поглиблювати травму, залишену насильством”, - зазначив Ракушан.

Що відомо про стрілянину у Празі:

  • Стрілянина у Карловому університеті Праги сталася 21 грудня. У приміщенні філософського факультету студент відкрив вогонь, внаслідок чого загинули понад 15 людей, проте дані ще уточнюються. Ще 24 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них є іноземці.
  • Мер Праги Богуслав Свобода заявив, що нападник впав із балкону і розбився. У соцмережах очевидці повідомляють, що перед падінням він застрелився.
  • Повідомляли також, що нападник вранці 21 грудня виїхав до Праги із села Гостоунь. Він начебто мав намір покінчити життя самогубством. У Гостоуні згодом знайшли тіло мертвого чоловіка - батька стрільця.
  • За даними поліції на цей злочин нападника начебто надихнула схожа трагедія за кордоном. Джерела LB.ua зазначили, що йдеться про так звану "Брянську справу". Стрілець написав у своєму телеграм-каналі російською мовою, що його надихає Аліна Афанаскіна, яка влаштувала стрілянину в ліцеї. Вона поранила 4 хлопчиків, вбила одну дівчинку, а тоді наклала на себе руки.
  • За даними українського МЗС, українців серед постраждалих від трагедії немає.
  • У Чехії оголосили загальнонаціональний одноденний траур через стрілянину в Карловому університеті Праги, скоєну одним зі студентів.
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