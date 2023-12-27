Міністр внутрішніх справ Чехії попросив співгромадян обмежити використання феєрверків

Міністр попросив відмовитися від запланованих феєрверків у зв’язку зі стріляниною у Празі 21 грудня.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан надіслав листа всім мерам муніципалітетів із проханням провести Новорічну ніч і Новий рік без салютів і феєрверків.

Міністр попросив відмовитися від запланованих феєрверків у зв’язку зі стріляниною у Празі, яка сталась перед Різдвом цього року

Він попросив мерів звернутись до співгромадян з проханням утриматися від використання феєрверків.

“Найменше, що ми можемо зробити для тих, кого ця подія болісно вплинула, це не посилювати нервозність і не поглиблювати травму, залишену насильством”, - зазначив Ракушан.

Що відомо про стрілянину у Празі: