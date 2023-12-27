Голова МЗС Бразилії не вважає можливим арешт Путіна у його країні попри ордер МКС

Російського диктатора Володимира Путіна запрошують на саміт G20, який в 2024 році пройде у Бразилії, бо Росія є "природним членом" цього об’єднання.

Про це розповів міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра в інтерв’ю бразильській службі BBC.

"Ми повинні розглядати це (питання. – ред.) в кожному конкретному випадку. Завжди, навіть у правилах МКС, є режим для голів держав, який ми повинні вивчити. Якщо він (Володимир Путін. – ред.) захоче приїхати, ми будемо дуже раді його присутності на зустрічах у Бразилії", – запевнив Мауро Вієйра.

Коли міністра спитали, чи існує можливість арешту Путіна у Бразилії, той сказав: "Я не знаю. Не думаю, що це можливо. Я також сподіваюся, що ні. Я не знаю. Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося".

На думку Вієйри, Бразилія не зобов’язана виконувати ордер МКС та арештовувати Путіна. Міністр вважає, що має бути наказ, але не уточнив, який саме.