Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани

Після філігранної роботи українських повітряних сил по ВДК "Новочеркаськ" окупанти почали пошуки інформаторів ЗСУ та причетних до знищення десантного корабля. Розслідуванням знищення ВДК "Новочеркаськ" та ще одного навчального судна "УТС-150" займатимуться оперативники з РФ, – пишуть кримські партизани руху "АТЕШ".

Агенти партизанів у силових структурах повідомили, що до Феодосії сьогодні, 27 грудня, вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Кремля.

Відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.

"Маховик репресії розкручується... Відучора по всьому місту йдуть облави на місцевих жителів, у них відбирають смартфони та проводять обшуки у будинках. Шукають навідників", – пишуть партизани.

В "АТЕШі" зазначають, Путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ".

"Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх", – додають в "АТЕШ".

Партизанський рух уточнює, що росіяни мають проблеми з виявленням ракет західного виробництва, зокрема "Storm Shadow". Командири, які відповідають за протиповітряну оборону, приховують цю інформацію та кажуть, що проблем немає.

Партизани прогнозують, що слідство торкнеться кожного військового, який може бути причетним до провальної оборони від ракет. Їх, ймовірно, звинуватять у саботажі.