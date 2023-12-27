Кіберспротив отримав докази воєнних злочинів російського офіцера проти українців в окупації

Активісти Кіберспротиву отримали докази злочинів проти цивільного населення на окупованих територіях України російського майора Михайла Шишкіна.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Активісти отримали доступ до пошти російського майора Михайла Шишкіна. Завдяки цьому у їхньому розпорядженні з'явилася документація військової частини в місті Сочі (11754), у якій він перебуває на посаді начальника з фізичної підготовки. Частина входить до 171-го зенітно-ракетного полку 51-ї дивізії ППО ЗС РФ. Також Кіберспротиву вдалося отримати докази злочинів майора проти населення тимчасово окупованих територій.

Активісти опублікували фото особистих документів Шишкіна:

Фото: Центр національного спротиву

"Приймаючи заліки з фізпідготовки особового складу, Михайло вирішив фотографувати окупантів з посвідченням в руках. Таким чином Сили Оборони тепер мають повну базу даних військових злочинців з частини майора, а також інших частин, де він приймав залік", – йдеться у повідомленні.

Фото: Центр національного спротиву

Як зазначають у Спротиві, в опублікованих активістами матеріалах є докази розбещення малолітніх, а також намагання окупанта замовити відповідні відеоматеріали з ТОТ.

"Зауважимо, що військовий злочинець є одруженим (дружина Катерина Легаєва, 1979 року народження) та має неповнолітнього сина Сергія 2010 року народження", – додали у Спротиві.