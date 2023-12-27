З початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони, йдеться у пресрелізі спецслужби.
Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів.
Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен.
“Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута”, − йдеться у повідомленні.
Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
“Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ”, − додали силовики.
Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів.
- За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 27 грудня армія Російської Федерації втратила 5913 танків.
- Державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс заявив, що за місяць Росія може виробити або відремонтувати близько 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зробити Європа.
- У березні стало відомо, що Росія повертає із баз зберігання старі радянські танки Т-54 та Т-55, яким більше 70-ти років.
- У липні видання Bloomberg повідомило, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків, але для перемоги потрібно більше, ніж паритет у танках.