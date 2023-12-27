Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже $5 млн кожен.

З початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів.

Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен.

“Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута”, − йдеться у повідомленні.

Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

“Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ”, − додали силовики.

Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів.