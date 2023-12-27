Російське видання Astra із посиланням на джерела повідомляє, що у момент ракетної атаки в порту Феодосії на великому десантному кораблі “Новочеркаськ” перебували 77 моряків.

За даними джерел, боєприпас під час атаки вночі 26 грудня потрапив до носової частини великого десантного корабля.

Пізніше джерела видання повідомили, що 33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула внаслідок атаки. На місці знайдено обломки ракети Storm Shadow.

Також достеменно відомо, що корабль повністю вигорів і затонув. Це підтверджують опубліковані у мережі фото.