Сирський: РФ будь-якою ціною намагається захопити Синьківку

На інших напрямках на сході ситуація теж складна.

Ситуація на сході України залишається складною. Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

На Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Про це командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський повідомив у Telegram.

"Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч", – йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення наших військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ у районах Спірного та Білогорівки. Здійснюють підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледара та Сіверська.

На Бахмутському напрямку також тривають інтенсивні наступальні дії. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Застосовує штурмові групи “добровольчого корпусу”, які перемістив з південного напрямку. Залучив особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії.

Ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли.

"Попри складну ситуацію, наші воїни, виявляючи надзвичайний професіоналізм та мужність, стримують просування ворога та наносять йому значних втрат. Лише за останній тиждень на Східному напрямку окупанти втратили більше трьох тисяч особового складу, із них вбитими – більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки. З них – 43 танки, 83 бойових броньованих машини, 69 артилерійських систем", – додав Сирський.

