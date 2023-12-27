​Колишній правоохоронець отримав 5 років тюрми за п'яну смертельну ДТП і має відшкодувати потерпілим 1,3 млн гривень

Суд визнав винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років колишньому правоохоронцю, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Також суд призначив обвинуваченому виплатити моральну шкоду двом потерпілим на суму 1,3 млн гривень і позбавив його права керувати транспортним засобом строком на 6 років.
Правоохоронець у червні 2023 року сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним в авто перебували троє знайомих. На дорозі Київ-Одеса в Білоцерківському районі він втратив керування, а його автомобіль виїхав з дороги та зіткнувся з деревом.
Внаслідок ДТП один з пасажирів – 26-річний чоловік – загинув на місці, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження, забої, переломи та струс мозку.
Правоохоронця визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло іншим потерпілим тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286-1 КК України). У його крові було виявлено 1,74 проміле алкоголю.
Яка відповідальність за водіння в нетверезому стані
- Із 17 березня 2021 в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.
- У квітні 2021 року на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом.
- Минулого року на Волині вирішили вилучати у п'яних водіїв автомобілі і передавати їх на користь Збройних сил України.