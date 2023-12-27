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​Колишній правоохоронець отримав 5 років тюрми за п'яну смертельну ДТП і має відшкодувати потерпілим 1,3 млн гривень

Суд також позбавив його права керувати транспортним засобом строком на 6 років.

​Колишній правоохоронець отримав 5 років тюрми за п'яну смертельну ДТП і має відшкодувати потерпілим 1,3 млн гривень

Суд визнав винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років колишньому правоохоронцю, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Також суд призначив обвинуваченому виплатити моральну шкоду двом потерпілим на суму 1,3 млн гривень і позбавив його права керувати транспортним засобом строком на 6 років.

Правоохоронець у червні 2023 року сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним в авто перебували троє знайомих. На дорозі Київ-Одеса в Білоцерківському районі він втратив керування, а його автомобіль виїхав з дороги та зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП один з пасажирів – 26-річний чоловік – загинув на місці, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження, забої, переломи та струс мозку.

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Правоохоронця визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло іншим потерпілим тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286-1 КК України). У його крові було виявлено 1,74 проміле алкоголю.

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