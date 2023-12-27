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Вчорашні російські обстріли залишили 70% абонентів Херсона без світла

Обстріли сильно пошкодили енергетичну інфраструктуру міста.

Вчорашні російські обстріли залишили 70% абонентів Херсона без світла
Ілюстративне фото: Херсон
Фото: Інна Варениця

Через вчорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсона. Без електропостачання залишаються 70% абонентів. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Енергетики вже працюють. Зараз визначають ступінь пошкодження, після – негайно стають до аварійно-відновлювальних робіт. Поки що назвати терміни їх завершення складно. Однак фахівці роблять все можливе й неможливе, аби скоріше відновити світло”, - написав Прокудін.

Вчора Херсон у черговий раз обстрілювали російські окупанти. Зокрема, під обстріл потрапив евакуаційний потяг, загинув поліцейський. Загалом минулої доби внаслідок ударів по Херсонській області загинули троє, поранені 16 людей.

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