Вчорашні російські обстріли залишили 70% абонентів Херсона без світла

Через вчорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсона. Без електропостачання залишаються 70% абонентів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Енергетики вже працюють. Зараз визначають ступінь пошкодження, після – негайно стають до аварійно-відновлювальних робіт. Поки що назвати терміни їх завершення складно. Однак фахівці роблять все можливе й неможливе, аби скоріше відновити світло”, - написав Прокудін.

Вчора Херсон у черговий раз обстрілювали російські окупанти. Зокрема, під обстріл потрапив евакуаційний потяг, загинув поліцейський. Загалом минулої доби внаслідок ударів по Херсонській області загинули троє, поранені 16 людей.