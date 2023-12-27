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Ймовірне захоплення Росією Мар’їнки не прогнознує значний прогрес окупантів, − ISW

За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар’їнку. Водночас візуального підтвердження повного захоплення населеного пункту немає.

Ймовірне захоплення Росією Мар’їнки не прогнознує значний прогрес окупантів, − ISW
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Ймовірне захоплення Росією Мар’їнки в Донецькій області є обмеженим тактичним здобутком Росії та не прогнозує будь-якого оперативного значного прогресу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. 

Це може статися у разі, якщо тільки російські сили значно покращать свою здатність здійснювати швидке механізоване просування вперед, а цьому немає жодних ознак.

За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар’їнку. Водночас візуального підтвердження повного захоплення РФ населеного пункту станом на 26 грудня не було.

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Лідер Росії Володимир Путін стверджував, що захоплення росіянами Мар’їнки дозволить російським військам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька та створити ширший оперативний простір для російських військ.

Багато російських мілблогерів визнали захоплення Мар’їнки тактичною перемогою та стверджували, що це дозволить російським військам проводити наступ у напрямку населених пунктів до 15 км на захід від Мар’їнки в найближчі тижні та місяці, загрожуючи українським наземним комунікаціям.

  • Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року.
  • Москва веде щоденні фронтальні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня 2023 року.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вчора заявив, що Сили оборони відійшли на околиці Мар'їнки. Одна частина бійців окопалися на околицях Марʼїнки, а інша − трохи далі. 
  • Головнокомандувач також підтвердив, що російська армія знищила місто повністю. 
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