Пасажири з херсонського вокзалу безпечно дісталися Києва за графіком

Понад 100 пасажирів із херсонського вокзалу, який учора постраждав від ворожих обстрілів, успішно дісталися до Києва за графіком, рівно о 7:20.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

На одній із проміжних станцій потяг із херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, перевантажили на потяг, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці.

"Раді бачити всіх наших пасажирів і поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими", - ідеться в повідомленні УЗ.

Як повідомлялося, вчора ввечері російська армія обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу. Поліцейські вивели людей у безпечні місця. Двоє цивільних отримали осколкові поранення.

Внаслідок обстрілу під час евакуації людей загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Ще двоє поліцейських знаходяться в лікарні з осколковими пораненнями.

Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад УЗ.