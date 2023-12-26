Росіяни обстріляли за день чотири громади Сумщини

По Великописарівській громаді армія РФ завдала ударів з АГС, артилерії та мінометів.

Краснопільську громаду окупанти атакували з ПТУР та мінометів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС, артилерії, мінометів та РСЗВ.

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 140 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Сьогодні, 26 грудня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська та Великописарівська громади Сумської області .

За день у області зафіксували 140 вибухів.

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