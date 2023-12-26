Росіяни обстріляли за день чотири громади Сумщини

Сьогодні, 26 грудня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська та Великописарівська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 140 вибухів.
Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС, артилерії, мінометів та РСЗВ.
Краснопільську громаду окупанти атакували з ПТУР та мінометів.
По Великописарівській громаді армія РФ завдала ударів з АГС, артилерії та мінометів.
А Хотінську громаду росіяни обстріляли з мінометів.