Фото: Іван Станіславський

26 грудня у Львові пройшла мирна акція на підтримку воїнів маріупольського гарнізону, які зараз перебувають в російському полоні. Пікетувальники тримали постери з написами «Полон вбиває», «Друге Різдво в полоні», «Звільніть АЗОВ».

Фото: Іван Станіславський

«Мій син Остап знаходиться у ворожому полоні вже рік і сім місяців і у мене немає з ним зв’язку весь цей час. Моєму сину 23 роки й вже вдруге свій день народження він проведе в неволі. Дуже важко дивитися як російським полоненим влаштовують свято Різдва чи Миколая, а ми знаємо, що наші хлопці не мають що їсти, що вони мерзнуть, що їх катують», – розповідає Катерина.

Фото: Іван Станіславський

Син Катерини один з захисників «Азовсталі», проходив строкову службу, а потім підписав контракт. Повномасштабна війна заскочила бійця в Маріуполі. Мати каже, що ніколи не здасться і буде ходити на всі пікети поки її сина та інших військовополонених не звільнять.

Фото: Іван Станіславський

«Мій син як вийшов з «Азовсталі» і досі про нього нічого невідомо. Де він, в яких умовах, я не знаю. Останній раз він дзвонив з «Азовсталі» і сказав лише: «Мамо, все добре». Я сподіваюся, що з ним все добре, я знаю, що треба вірити. Ми всі його чекаємо, він прийде додому я це відчуваю. Але я не розумію одного. Вони не здалися, а вийшли за наказом. І якщо посередником був «Червоний хрест», то чому ми не вимагаємо, щоб вони виконали свої обіцянки», – каже учасниця акції Тетяна

Фото: Іван Станіславський

Подія пройшла на площі перед пам'ятником Королю Данилу. Пікетувальники тримали постери з написами «Полон вбиває», «Друге Різдво в полоні», «Звільніть АЗОВ». Акція зібрала до сотні учасників.

Пікет завершився виконанням колядок з різдвяним вертепом.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський