Поліцейські підозрюють “народного міліціонера” з Харківщини у співпраці з окупантами

Чоловік займався організацією та керівництвом підрозділом охорони, проводив наради та інструктажі з особовим складом.

Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік, перебуваючи в тимчасово окупованому місті Балаклія, добровільно обійняв посаду “виконувача обов'язків бійця спеціального відділення швидкого реагування управління внутрішніх справ”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що фактично чоловік займався організацією та керівництвом підрозділом охорони, проводив наради та інструктажі з особовим складом.

Правоохоронці Харківської області підозрюють 40-річного чоловіка в колабораційній діяльності. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.