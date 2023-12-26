Поліцейські підозрюють “народного міліціонера” з Харківщини у співпраці з окупантами

Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Чоловік, перебуваючи в тимчасово окупованому місті Балаклія, добровільно обійняв посаду “виконувача обов'язків бійця спеціального відділення швидкого реагування управління внутрішніх справ”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що фактично чоловік займався організацією та керівництвом підрозділом охорони, проводив наради та інструктажі з особовим складом.
Правоохоронці Харківської області підозрюють 40-річного чоловіка в колабораційній діяльності. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
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