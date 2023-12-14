15 років тюрми отримав російський агент, який стежив за ЗСУ через відеореєстратор

Розвіддані колаборант передавав у російське ГРУ для атак по українських військових об’єктах.

Реальний термін ув’язнення отримав агент Генштабу РФ, який діяв на Миколаївщині.

Як повідомили у СБУ, зловмисник збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони у прифронтових районах.

Щоб стежити за ЗСУ, чоловік використовував відеореєстратор, який приховав у салоні власного авто.Отримані відомості він месенджером передавав своєму "куратору" – кадровому співробітнику російського ГРУ.

Ці дані були необхідними окупантам, щоб атакувати з повітря військові об’єкти українських захисників.

Агента затримали ще у вересні 2022 року, тим самим попередивши хвилю ракетних та дронових ударів агресора по Миколаївщині.

Суд призначив чоловікові 15 років тюрми.

Читайте також: