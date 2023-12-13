Правоохоронці підозрюють двох мешканців Харківщини у колабораціонізмі

Після того, як місто було звільнено від російських окупантів, обидва псевдоправоохоронці втекли.

Правоохоронці підозрюють двох 32-річних жителів м. Вовчанськ у Харківській області в співпраці з російською окупаційною адміністрацією.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Один з них обіймав посаду "помічника оперативного чергового чергової частини відділення поліції № 3 м. Вовчанськ", а другий служив на посаді "оперуповноваженого сектора карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ військової цивільної адміністрації в Харківській області", - розповіли в поліції.

Після того, як місто було звільнено від російських окупантів, обидва псевдоправоохоронці втекли.

Правоохоронці заочно повідомили чоловікам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.