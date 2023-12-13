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Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Авдіївці

З пораненнями госпіталізували місцевого жителя.

Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Авдіївці
Фото: Павло Кириленко у Telegram

У середу російські окупанти обстріляли одну з багатоповерхівок Авдіївки. Осколкові поранення отримав місцевий мешканець, який перебував у під'їзді будинку, — пише "Суспільне" з посиланням на коментар речниці прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої.

"13 грудня об 11:00 внаслідок чергового артилерійського обстрілу Авдіївки російськими військовими зазнав осколкових поранень 46-річний місцевий житель. На момент атаки він перебував у під’їзді багатоквартирного житлового будинку", — повідомила речниця.

Відомо, що потерпілому надали медичну допомогу. Прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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