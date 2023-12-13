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Olx.ua стала четвертим партнером Міноборони по рекрутингу

Наразі на партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони.

Olx.ua стала четвертим партнером Міноборони по рекрутингу
Наталія Калмикова і Катерина Онищенко
Фото: mil.gov.ua

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та директор ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx.ua) Катерина Онищенко підписали документ про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що це вже четверта компанія, з якою оборонне відомство працюватиме задля залучення до Збройних Сил України мотивованих військових для служби за контрактом.

"Дуже тішить, що представники бізнесу засвідчують патріотичну позицію й пропонують свої можливості задля цієї справи. Проєкт уже демонструє перші позитивні результати", - сказала Калмикова.

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На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків.

"Ми з «OLX Робота» охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. І таких фахівців на «OLX Робота» чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом", - прокоментувала директорка Olx.ua Катерина Онищенко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції щодо мобілізації. За його словами, це - і залучення рекрутингових компаній, і "багато інших речей".

Як українська влада хоче залучити до війська більше людей

Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні

  • Питання мобілізації вже порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".
  • У листопаді глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.
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