Olx.ua стала четвертим партнером Міноборони по рекрутингу

Наразі на партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та директор ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx.ua) Катерина Онищенко підписали документ про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що це вже четверта компанія, з якою оборонне відомство працюватиме задля залучення до Збройних Сил України мотивованих військових для служби за контрактом.

"Дуже тішить, що представники бізнесу засвідчують патріотичну позицію й пропонують свої можливості задля цієї справи. Проєкт уже демонструє перші позитивні результати", - сказала Калмикова.

На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків.

"Ми з «OLX Робота» охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. І таких фахівців на «OLX Робота» чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом", - прокоментувала директорка Olx.ua Катерина Онищенко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції щодо мобілізації. За його словами, це - і залучення рекрутингових компаній, і "багато інших речей".

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7 грудня заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.

У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua.

Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.

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