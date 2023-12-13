​Юрчишин: Те, що люди побігли в телеграм-канали, показує, що Єдиний марафон неефективний

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин хотів би вдосконалити Єдиний марафон.

Про це він розповів нардеп в ефірі Radio NV.

"Марафон насправді був чудовим рішенням, я повністю погоджуюся з президентом. Він відіграв на початках повномасштабного вторгнення дуже важливий елемент у формуванні нашої стійкості. Не було офіційних каналів, які продукували, хай у м’якому вигляді, російську пропаганду. Не було олігархічних каналів, які подавали інформацію, так, як вигідно їхнім власникам", - сказав Юрчишин.

При цьому він знову зауважив, що зараз стоїть питання ефективності чи неефективності телемарафону.

"Чи ми маємо зараз якісь інші рішення, як не допустити повернення „не все так однозначно“? Поки ні. Держава такого рішення не має. Тому Єдиний марафон цю функцію виконує. Чи він виконує функцію якісного донесення інформації до наших глядачів і виборців? На мою думку, теж ні. Зрештою те, що люди побігли в телеграм-канали, показує, що ні. Тому потрібно працювати", - пояснив він.

Юрчишин висловив сумнів, що у його Комітету буде можливість повпливати на телемарафон, але запевнив, що він запропонує сценарії оптимізації інформаційної політики держави.

Нардеп навів приклад питання акредитації українських і закордонних журналістів на фронті, яке часто є незрозумілим, і яке комітет обговорюватиме з Міністерством оборони і з відповідними відомствами.

Юрчишин додав, що Комітет має запропонувати рішення, як зробити Марафон ефективнішим, або "гарантувати непроникнення російської пропаганди на телевізор", якщо телемарафону не буде.

"Я повністю підтримую те, що він відіграв дуже позитивну роль. І зараз потрібно подумати, як цю роль можна переосмислити, щоб він і далі відіграв настільки ж позитивну роль. Але я розумію і тих, хто критикує, нарікає на те, що це певною мірою обмеження свободи слова і цензура", - підсумував він.

Що таке єдиний телемарафон