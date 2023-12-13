На Черкащині за 5 500 доларів адвокат із спільником обіцяли "відмазати" військового від служби, – прокуратура

На Черкащині затримали адвоката та його спільника, які за гроші обіцяли військовослужбовцю посприяти в оформленні довідки про непридатність до подальшої служби у лавах Збройних Сил України.
"Правоохоронці затримали адвоката та його спільника під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5500 доларів США та 10000 грн", – повідомили у прокуратурі.
Для оформлення необхідних документів підозрювані мали використати свої знайомства серед членів військово-лікарської комісії.
Наразі обом чоловікам обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
- Від початку повномасштабного вторгнення незаконно перетнули кордон України майже 20 тисяч чоловіків, ще стільки ж затримали.
- На Одещині лікар за 5 500 доларів виготовляв фіктивні документи для ухилянтів.
- Також СБУ ліквідувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації, які діяли в різних регіонах України. Серед затриманих – столичний власник транспортної компанії, що імітувала міжнародні пасажирські перевезення, та посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області.