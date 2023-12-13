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На Черкащині за 5 500 доларів адвокат із спільником обіцяли "відмазати" військового від служби, – прокуратура

За гроші обіцяли військовому оформити довідку про непридатність до служби.

На Черкащині за 5 500 доларів адвокат із спільником обіцяли "відмазати" військового від служби, – прокуратура
Фото: Офіс генерального прокурора

На Черкащині затримали адвоката та його спільника, які за гроші обіцяли військовослужбовцю посприяти в оформленні довідки про непридатність до подальшої служби у лавах Збройних Сил України.

"Правоохоронці затримали адвоката та його спільника під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5500 доларів США та 10000 грн", – повідомили у прокуратурі. 

Фото: Офіс генерального прокурора

Для оформлення необхідних документів підозрювані мали використати свої знайомства серед членів військово-лікарської комісії.

Наразі обом чоловікам обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

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