Голову одного з райсудів Вінниччини засуджено до 7 років позбавлення волі за хабарництво

Суддя вимагав хабар у розмірі 120 тисяч грн за визнання права власності на землю площею 3 га.

Сьогодні, 12 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок, яким голову одного із районних судів Вінницької області року визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2021 року суддя висловив прохання надати йому через посередника неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, що з урахуванням площі землі 3,09 га складає 120 тис. гривень (4620 дол. США), за прийняття рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку(пай) за фізичною особою.

У ході проведення слідчих дій задокументовано два факти передачі коштів – 3 тис. доларів США та 1 620 доларів США.

Нагадаємо, у Києві 29 листопада затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у отриманні хабара за скасування арешту майна в справі колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. До цього Вища рада правосуддя вирішила задовольнити подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду.