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Росія вдруге за день атакувала Херсон

Мешканців закликали бути в укриттях. 

Росія вдруге за день атакувала Херсон
Фото: соцмережі окупантів

Російська армія близько 12 години знову атакувала Херсон

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram. Він закликав покинути вулиці і залишатися в укриттях.

Це вже другий обстріл Херсона за сьогодні. Зранку внаслідок удару було поранено 29-річного чоловіка. У нього поранення черевної порожнини. У Корабельному районі Херсона під вогонь потрапив 54-річний чоловік, який був на вулиці. У нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та гомілки.

  • Учора в Херсонській області одна людина загинула, ще четверо поранені.
  • Після звільнення восени 2022 правобережжя Херсонської області, де росіяни вбивали і катували мирне населення, окупаційні війська залишилися на лівому березі річки Дніпро, звідки щоденно обстрілюють неокуповану територію. Аби убезпечити місцевих від постійних ударів, Сили оборони провели складну спецоперацію, висадилися на лівому березі і закріпилися на деяких позиціях. Ворог прагне вибити захисників. У Генштабі повідомляють, що Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Ворог тим часом не припиняє бити по вільній частині Херсонської та по Миколаївській області. 
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