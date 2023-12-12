Росія вдруге за день атакувала Херсон

Російська армія близько 12 години знову атакувала Херсон.

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram. Він закликав покинути вулиці і залишатися в укриттях.

Це вже другий обстріл Херсона за сьогодні. Зранку внаслідок удару було поранено 29-річного чоловіка. У нього поранення черевної порожнини. У Корабельному районі Херсона під вогонь потрапив 54-річний чоловік, який був на вулиці. У нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та гомілки.