Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал

У Києві чи за Києвом
Активно обговорювати зведення військового кладовища почали восени минулого року. Головним було питання, де будувати. Варіанти відкидали один за одним з різних причин: розташування, невдалий ландшафт, протести екоактивістів.
Важливо уточнити, що родичі загиблих вимагали кладовище в межах Києва. Мовляв, захисники заслужили, щоб їх так ушанували. Ну і рідні зможуть безпроблемно відвідувати місце поховання.
У березні на затвердження родинам дали фінальний варіант — Биківня. Це неподалік станції метро «Лісова», поруч з історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили». На презентації проєкту були міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, (тоді ще) міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, представник Інституту нацпам’яті Володимир Тиліщак.
«Якби ви бачили попередні варіанти (місць під кладовище. — Авт.), які обговорювали, і складнощі, які були з ними, то тут (у Биківні. — Авт.) їх немає. Це чиста дорога, і після вашого фідбеку щодо того, чи підходить вам це місце, впродовж двох тижнів ми ухвалимо остаточне рішення. І якщо ми рухаємося – то рухатися будемо швидко», — запевняв тоді Ткаченко.
Родини дали добро на це рішення і стали чекати осені 2023 року, коли, за обіцянками міністрів, мали провести вже перші поховання. Вкрай актуально це було, наприклад, для Віри Литвиненко — матері загиблого захисника Маріуполя, чий прах зберігали на той момент у крематорії. Жінка хотіла поховати сина належно, з почестями.
Сьогодні вже грудень, прах сина Віра Литвиненко зберігає вже вдома, бо, за правилами, у крематорії можна залишати лише впродовж року.
Терміни
Без попередніх зустрічей і комунікації з родинами 2 серпня міністерка Лапутіна з новим очільником МКІП Карандєєвим повідомили, що місце в Биківні не годиться.
Послалися на рішення Інституту нацпам’яті: мовляв, місце невдале — там поховання часів сталінських репресій. Щоб повністю дослідити необхідну ділянку, потрібні роки й роки, а кладовище треба «на вчора».
Родичам презентували ділянку біля Південного кладовища. Хоч, як зазначала пані Віра, раніше її називали проблемною.
«Швидке рішення» не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
«Нашому гніву не було меж. Тоді нам пані Лапутіна сказала в очі, що ми за хайпом прийшли. Після цього знову припинили з нами спілкування. Замість того, щоб зібрати нас, пояснити причини переносу або відстояти свою публічну обіцянку. Чому вона не відстояла місце? Чому вона пообіцяла Биківню, не розібравшись у питанні? Бо якщо дійсно не можна ховати в Биківні, чому це зібрання не відбулося у квітні чи травні?» — обурюється пані Віра.
Родини загиблих військових також не виключали, що проблема з місцем у тому, що в столиці дорога земля, щоб виділяти її під поховання.
«У мене одне питання до влади: наші Герої віддали найдорожче за цю землю – своє життя. То невже вони не заслуговують на шмат землі, яку вони захищали?» — обурювалася Неля Шастун, мати загиблого воїна.
Зазначимо, голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович у дописі щодо рішення Верховної Ради про локацію кладовища зауважив, що ділянку біля Південного кладовища ІНП «розглядав як базову ще у 2017–2018 роках».
Чому тоді Биківню презентували в березні як майже готовий варіант — велике питання. Адже в обговореннях брав участь представник Інституту нацпам'яті.
7 грудня Міністерство у справах ветеранів представило новий ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища. Коли саме проведуть перші поховання — вже не уточнюють.
Зазначимо, до кладовища обіцяють спеціальний трансфер, щоб з Києва можна було швидко і зручно дістатися. От тільки курсуватиме транспорт, імовірно, від станції метро «Теремки», яка, як і частина синьої гілки підземки, зачинена на пів року (у кращому разі).
Проєкт кладовища
Головне питання до цього ескізу — чи це фінальний варіант, чи буде все ж архітектурний конкурс. Адже нинішній проєкт вважають ще сирим.
«Це має бути відкритий національний конкурс! А так все на скору руку», — вважає архітектор Олег Дроздов.
З пояснень Дробовича зрозуміло, що сектори поховань будуватимуть без конкурсу, адже не можуть чекати пів року, поки проведуть його. А щодо інших будівель — рішення за Мінветеранів.
LB.ua надіслав запит до міністерства, запитав, як обирали архітектора для цього ескізу, чи планують усе ж конкурс і скільки коштував цей проєкт. Щойно отримаємо відповідь — опублікуємо.
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Історія довкола Національного військового кладовища насправді дуже сумна. Через провалену чиновниками комунікацію пекуча тема перетворилася на чергову політичну й фейсбучну суперечку. Тим часом люди, які втратили в цій війні найдорожчих, змушені миритися з розпачем і розчаруванням.