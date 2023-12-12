Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал

Утім за кадром залишилися родини загиблих воїнів й обіцянки їм, яких ніхто не дотримав. Cпершу їм обіцяли територію в межах Києва і що поховати близьких вони зможуть уже восени 2023-го.

Міністерство у справах ветеранів й Інститут національної пам’яті подали новину як велику перемогу. Позитивний момент усе ж є — після майже 10 років російсько-української війни з’явилася бодай якась ясність у цій важкій, але важливій історії.

8 грудня депутати Верховної Ради поставили крапку в історії з розташуванням Національного військового кладовища. Його збудують біля Південного кладовища, за Вітою-Поштовою — 23 км трасою від Києва в напрямку Одеси. Хоча ще в травні Рада голосувала за іншу локацію. Тоді документ не підписав президент.

Фото: nmmc.mva.gov.ua Ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища презентувало Мінветеранів, 7 грудня 2023.

У Києві чи за Києвом

Активно обговорювати зведення військового кладовища почали восени минулого року. Головним було питання, де будувати. Варіанти відкидали один за одним з різних причин: розташування, невдалий ландшафт, протести екоактивістів.

Важливо уточнити, що родичі загиблих вимагали кладовище в межах Києва. Мовляв, захисники заслужили, щоб їх так ушанували. Ну і рідні зможуть безпроблемно відвідувати місце поховання.

У березні на затвердження родинам дали фінальний варіант — Биківня. Це неподалік станції метро «Лісова», поруч з історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили». На презентації проєкту були міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, (тоді ще) міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, представник Інституту нацпам’яті Володимир Тиліщак.

«Якби ви бачили попередні варіанти (місць під кладовище. — Авт.), які обговорювали, і складнощі, які були з ними, то тут (у Биківні. — Авт.) їх немає. Це чиста дорога, і після вашого фідбеку щодо того, чи підходить вам це місце, впродовж двох тижнів ми ухвалимо остаточне рішення. І якщо ми рухаємося – то рухатися будемо швидко», — запевняв тоді Ткаченко.

Фото: mkip.gov.ua Олександр Ткаченко

Родини дали добро на це рішення і стали чекати осені 2023 року, коли, за обіцянками міністрів, мали провести вже перші поховання. Вкрай актуально це було, наприклад, для Віри Литвиненко — матері загиблого захисника Маріуполя, чий прах зберігали на той момент у крематорії. Жінка хотіла поховати сина належно, з почестями.

Сьогодні вже грудень, прах сина Віра Литвиненко зберігає вже вдома, бо, за правилами, у крематорії можна залишати лише впродовж року.

Терміни

Без попередніх зустрічей і комунікації з родинами 2 серпня міністерка Лапутіна з новим очільником МКІП Карандєєвим повідомили, що місце в Биківні не годиться.

Послалися на рішення Інституту нацпам’яті: мовляв, місце невдале — там поховання часів сталінських репресій. Щоб повністю дослідити необхідну ділянку, потрібні роки й роки, а кладовище треба «на вчора».

Родичам презентували ділянку біля Південного кладовища. Хоч, як зазначала пані Віра, раніше її називали проблемною.

Фото: Макс Требухов Віра Литвиненко

«Нашому гніву не було меж. Тоді нам пані Лапутіна сказала в очі, що ми за хайпом прийшли. Після цього знову припинили з нами спілкування. Замість того, щоб зібрати нас, пояснити причини переносу або відстояти свою публічну обіцянку. Чому вона не відстояла місце? Чому вона пообіцяла Биківню, не розібравшись у питанні? Бо якщо дійсно не можна ховати в Биківні, чому це зібрання не відбулося у квітні чи травні?» — обурюється пані Віра.

Родини загиблих військових також не виключали, що проблема з місцем у тому, що в столиці дорога земля, щоб виділяти її під поховання.

«У мене одне питання до влади: наші Герої віддали найдорожче за цю землю – своє життя. То невже вони не заслуговують на шмат землі, яку вони захищали?» — обурювалася Неля Шастун, мати загиблого воїна.

Фото: mediacenter.org.ua Неля Шастун

Зазначимо, голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович у дописі щодо рішення Верховної Ради про локацію кладовища зауважив, що ділянку біля Південного кладовища ІНП «розглядав як базову ще у 2017–2018 роках».

Чому тоді Биківню презентували в березні як майже готовий варіант — велике питання. Адже в обговореннях брав участь представник Інституту нацпам'яті.

7 грудня Міністерство у справах ветеранів представило новий ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища. Коли саме проведуть перші поховання — вже не уточнюють.

Зазначимо, до кладовища обіцяють спеціальний трансфер, щоб з Києва можна було швидко і зручно дістатися. От тільки курсуватиме транспорт, імовірно, від станції метро «Теремки», яка, як і частина синьої гілки підземки, зачинена на пів року (у кращому разі).

Проєкт кладовища

Фото: nmmc.mva.gov.ua В Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища Фото: nmmc.mva.gov.ua ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища Фото: nmmc.mva.gov.ua ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища Фото: nmmc.mva.gov.ua Фото: nmmc.mva.gov.ua Фото: nmmc.mva.gov.ua Фото: nmmc.mva.gov.ua Фото: nmmc.mva.gov.ua

Головне питання до цього ескізу — чи це фінальний варіант, чи буде все ж архітектурний конкурс. Адже нинішній проєкт вважають ще сирим.

«Це має бути відкритий національний конкурс! А так все на скору руку», — вважає архітектор Олег Дроздов.

З пояснень Дробовича зрозуміло, що сектори поховань будуватимуть без конкурсу, адже не можуть чекати пів року, поки проведуть його. А щодо інших будівель — рішення за Мінветеранів.

LB.ua надіслав запит до міністерства, запитав, як обирали архітектора для цього ескізу, чи планують усе ж конкурс і скільки коштував цей проєкт. Щойно отримаємо відповідь — опублікуємо.

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Історія довкола Національного військового кладовища насправді дуже сумна. Через провалену чиновниками комунікацію пекуча тема перетворилася на чергову політичну й фейсбучну суперечку. Тим часом люди, які втратили в цій війні найдорожчих, змушені миритися з розпачем і розчаруванням.